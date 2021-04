Možnost utrácet peníze tu byla vždycky, ale dělali jsme to v zahraničí, kde nám to nepřišlo tak divné. Dříve jsme jezdili hlavně za místem, ale teď už chceme od ubytování něco víc, míní zakladatel platformy Amazing Places Petr Kotík. Pro nás jsou stejně důležité jako to místo i lidé, kteří za ním stojí. Teepee za Prahou je obsazené i v lednu, už to začíná být i zajímavý byznys, dodává.