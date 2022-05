„Je to vydatná porce nových sankcí a tlak na Rusko to nepochybně zvýší. Určitě je to úspěch, když si vezmeme, že jednání trvalo celý měsíc,” říká k novému balíku sankcí proti Rusku schválenému lídry EU europoslanec ODS Alexandr Vondra. Unie počítá mimo jiné se zákazem dovozu většiny ruské ropy. Česko na to dostane výjimku.

