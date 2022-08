„Překvapilo mě, kolik mých kamarádů to potěšilo. A ženu, která vstává brzo, protože učí, budu hlasem doprovázet až do práce, takže nám vztah hezky vykvete,” směje se herec Jan Vondráček. Hlasování veřejnosti rozhodlo o tom, že právě on namluví kolem 20 tisíc názvů stanic a dalších hlášení pro tramvaje a autobusy Pražské integrované dopravy.

