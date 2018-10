Nový šéf diplomacie míří do Číny, lidská práva ale nezmíní. Nebude příležitost, tvrdí

dnes | Jsem plnohodnotný ministr, prezidenta se nebojím, vedu s ním dialog, říká ministr zahraničí z ČSSD Tomáš Petříček. Koncem týdne zamíří spolu s Milošem Zemanem a podnikatelskou delegací do Číny, téma lidských práv a aktuální kauzu milionu Ujgurů zadržovaných v převýchovných táborech tam ale zvedat nehodlá, prý nebude s kým. Dialog s nimi chci vést velmi otevřený, ale je to moje první cesta do Číny, vysvětluje Petříček. Rusko vnímám jako partnera, se kterým bychom měli vést pragmatický dialog, v některých oblastech dělá kroky, které mohou být hrozbou pro naši bezpečnost, tvrdí ministr.