Nový šéf Rady ČTK: Agenturu bych zprivatizoval. Je hloupost, aby zůstávala veřejnoprávním médiem

dnes | ČTK nemá od státu ani korunu a na svůj provoz si musí vydělat, proto by měla být soukromým subjektem, myslí si Miroslav Augustin. Dlouholetý rozhlasový reportér byl do čela Rady ČTK zvolen letos. Dotaci od státu by podle něj agentura potřebovala, a to především na digitalizaci jejího fotoarchivu. To je takové rodinné stříbro ČTK, zisk ale nestačí na to, aby mohl být archiv zpracován, upozorňuje nominant hnutí ANO. Politickým tlakům prý nečelí. Andrej Babiš mi nabídl funkci náměstka ministra školství pro sport, tu jsem ale odmítl a od té doby jsem premiéra neviděl, tvrdí Augustin.