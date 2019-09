O Čapím hnízdě něco vím. Ze státního zastupitelství unikly informace, říká Hamáček

dnes | Kauza se táhne, celý rok překrývala činnost vlády. Babiš mohl jít stranou, počkat, až se to vyšetří, a s velkou slávou se vrátit, tvrdí předseda ČSSD Jan Hamáček. Vláda podle něj neodvolá nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Takové hlasování by bylo posledním hlasováním téhle vlády, to jsem řekl jasně, říká Hamáček. S Babišem se bavíme normálně, dělá ramena, na to si člověk musí zvyknout. Prezidenta Zemana se nebojím, dodává.