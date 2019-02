Právo je ve stavu chaosu, tak nejistý jako dnes jsem nikdy nebyl, říká advokát Lžičař

dnes | Není normální, aby v jedné věci padlo deset nebo dvanáct rozsudků, nedá se odhadnout výsledek, předpisů je příliš mnoho, občanský zákoník se neustále mění, kritizuje advokát Josef Lžičař. Právo by se mělo dostat do povědomí občanů, ale nemůže se tam dostat, když se nedostane ani do povědomí pracovníků justice, je to i chyba poslanců, těch jejich příštipků a taky spěchu při schvalování zákonů, vypočítává Lžičař.