Ondráček odstoupil kvůli výhrůžkám, pro kontrolu GIBS měl nejlepší předpoklady, říká Dolejš

6. 3. | Zdeněk Ondráček má 20 let zkušeností u policie, jeho volba byla legitimní, měl nejlepší předpoklady. Andrej Babiš na jeho rezignaci netlačil, ale Babišův názorový veletoč budí rozpaky, vidle do vyjednávání s ANO neházíme, říká Jiří Dolejš, místopředseda KSČM. Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová tvrdí, že Babiš je klasický populista, věděl, že to jde přes čáru. Často podle ní jinak mluví a jinak jedná. Naprostá většina komunistů se podle ní hlásí k totalitní minulosti a s represemi z roku 1989 nemá žádný problém.