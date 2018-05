Oslavy Československa? Vyhnali jsme Němce, přijali diktaturu a zbavili se Slovenska, tvrdí Urban

dnes | My Češi máme sami pro sebe poprvé v historii etnicky čistý stát. Ale nevypadá to, že bychom kvůli tomu byli šťastnější nebo slušnější, říká publicista Jan Urban v DVTV Apel. Nacionální princip má jednu velkou nevýhodu. Provokuje čistky a vylučuje hledání společných hodnot. Vždy a všude. Takže - stálo to za to? Připusťte si tu otázku, a ta svíčka vám připomene třeba Jana Husa, který už před sedmi sty lety říkal, že Němec dobrý je mu milejší, nežli bratr zlý. Potkávám spoustu hlupáků, kteří by ho za ta slova upálili ještě dnes, dodává Urban.