Paroubek: ČSSD je na úrovni hvězdné pěchoty, strana je rozpolcená, Poche nechce vnímat realitu

dnes | Pokud si Miroslav Poche přeje, aby vláda vznikla, měl by si asi hledat jiné angažmá, míní bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek. Vládu s hnutím ANO podporuje, zůstat v opozici by prý byl špatný nápad. Předsednictvo sociální demokracie minulý týden odmítlo podpořit Paroubkovu nominaci pro senátní volby na Ostravsku. Je to podraz sobotkovské části předsednictva, jímala je hrůza z toho, co by se stalo, kdybych vyhrál, myslí si bývalý šéf strany, který lidi kolem Bohuslava Sobotky ostře kritizoval. Chlapci by to neměli brát tak osobně, říká Paroubek.