Pátrání po novičoku? Zeman udělal správnou věc, veřejně úkolovat BIS ale standardní není, říká Pavel

dnes | Podobné události přispívají k naší nečitelnosti a nepředvídatelnosti, myslí si předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. Nepochybuje ale o tom, že to samé, co tuzemské zpravodajské služby, udělala i Velká Británie, byť to veřejně nepřiznala. Nejvýše postavený voják v NATO trvá na tom, že Rusko představuje větší hrozbu než islamisté. Bylo by pro mě vítězstvím, kdyby Rusko pochopilo, že konfrontace nemá smysl, říká Pavel. O tom, co bude dělat po letošním odchodu z funkce, jasno nemá, do politiky ale vstupovat nechce. Angažovaný občan může udělat víc než politik, myslí si generál.