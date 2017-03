​Pečení pavouci se musí vycucat, mají drsnou chuť, to červi jsou takoví jemňoučcí, říká cestovatelka

dnes | V situacích, kdy jsem si říkala, že to je v háji, jsem byla mnohokrát, ale vždycky se to nějak vyřešilo, domů jsem rodičům o peníze zatím nikdy nevolala, říká Martina Gebarovská, která posledních šest let strávila cestováním. N​i​kdy ji prý nenapadlo, že by to mohlo být nebezpečné. Smutno je jí jen v momentech, kdy se necítí dobře, je třeba nemocná. Ráda cestuje sama především proto, že podle ní není lehké najít někoho, kdo cestování vnímá stejně.