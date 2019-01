Peníze od Trumpa? Splněný sen, ale vrátila jsem je, šíří nenávist, říká Buckingham

dnes | Soutěž SuperStar mě absolutně rozebrala, není dobré posílat patnáctiletou dívku do televize, na holky je mnohem větší tlak kvůli vzhledu. Znám jen málo žen v branži, které by nezažily sexuální obtěžování, vládne tu mužský systém, říct ne je stigma, říká zpěvačka Celeste Buckingham. Dodává, že peníze od Trumpa byly splněním amerického snu, byla to prý třešnička na dortu, která se ukázala být ale shnilá, rozhodla se mu je ale vrátit. Každý politický přístup, který rozšiřuje nenávist, je absolutně nesprávná volba v dnešní moderní demokratické době, dodává.