Rozvolňování v prosinci byla poloviční chyba. Myslím, že jsme neměli pouštět restaurace. Chtěli jsme pustit všechno naráz, byl jsem přesvědčen, že když se nastaví tvrdá kritéria, bude to udržitelné. Beru to na sebe. Jsme mezi pěti zeměmi v Evropě, které dávají do podpory podnikatelů a lidí nejvíc, říká vicepremiér Karel Havlíček.