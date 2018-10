Piškula si v Himálaji sáhl na dno a málem se utopil. Skočil jsem do extrému, říká

dnes | Vůbec jsem nevěděl, co mě čeká, chtěl jsem to vzdát, popisuje herec Zdeněk Piškula letní adrenalinovou charitativní výzvu, kterou podpořil tamní školu. Teď je k vidění v novém filmu Radima Špačka Zlatý podraz o poválečném úspěchu československých basketbalistů. Ti kluci měli jedinou touhu, hrát basketbal, a ani to jim nacismus a komunismus neumožnily, líčí Piškula. Tehdy byl basketbal naprosto jiná hra a to nás zachránilo, protože není možné naučit se za rok hrát basket tak, aby to vypadalo, že to opravdu umíte, dodává.