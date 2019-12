Není to tak, že to dnes podtrhneme, sečteme a přesně tolik to bude stát. Za rokem 2030 je to ambice, nemá cenu chytat se za slovíčko, komentuje ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček investiční plán do roku 2050, který včera představila vláda. Není to dílo náhodného generátoru, dávalo se to dohromady rok, mohli jsme to udělat jednodušší, ale nebojme se vize, dodává.