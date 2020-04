Akutní výkony probíhaly, ale lidi zůstávali zbytečně doma, do nemocnic se báli. Prymula zastavil chod republiky během pár hodin, i v Evropě to byl nevídaný krok. Bylo zajímavé, že to deset milionů lidí přijalo, říká lékař a bývalý olympionik Lukáš Pollert. Nedojde k přenastavení hodnot, lidi si zase vezmou cigáro a sednou si k televizi, nepůjdou běhat, dodává.