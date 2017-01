Polonahý na Lysou horu? Poslala mě tam manželka, byl jsem na dně, teď jsem vysmátý, říká Ján Čupa

dnes | Byl jsem psychicky na dně, neměl žádné přátele, byl jsem nula. Tak mě manželka poslala na Lysou horu, jinak že se z toho zblázní, a najednou se to zvrátilo, teď jsem šťastný, říká Ján Čupa, který běhá každý den na Lysou horu. Za 4 roky na ní vyběhl víc než 1500 krát, to vše přitom polonahý. Jeho tělo prý získalo obrovskou imunitu a roky nebyl nemocný, pocit zimy je podle něj v hlavě. Když se obleče, tak je prý navíc pomalejší. Tvrdí, že získal spousta přátel a v hlavě je mu 18 let. V přírodě přitom našel obrovskou lásku a bez pohybu nevydrží.