„Otevřou se vám skryté šuplíky, co v sobě máte. Zažil jsem na moři krásné chvíle, něco jako přiblížení se k nirváně tam bylo. Adrenalin vlastně nemám rád, tohle byl relax,” říká jachtař Michal Krysta, který strávil deset měsíců stavbou lodi a bezmála měsíc závodní plavbou přes Atlantik. „Jdu do všeho po hlavě, hned jsem se pro to nadchnul,” dodává.

