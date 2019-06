Práce rukama do škol patří. Kutil nemusí být jen fanoušek receptáře, říká Zemánek

dnes | Měli jste ve škole dílny? Bavily vás? Teď se znovu mluví o zavedení dílen do školních osnov a řada lidí se bojí, jak to dopadne. Jako rodič to chápu. Jako inženýr, vědec a kutil ale znám ten kouzelný pocit, když dáte něco dohromady a ono to funguje, říká Jiří Zemánek z ČVUT. Práce rukama patří do školy stejně jako práce hlavou. Dílna nemusí být mechanická a ubíjející povinnost. Dílna může být moderní knihovna plná nástrojů, nápadů a nadšení. A netýká se to zdaleka jen dětí, dodává Zemánek.