Přes 65 let zapisuje projevy českých politiků. Zeman a Klaus nejdříve myslí, pak mluví, říká Novák

dnes | Stydím se to říct, je to pětašedesátým rokem, jsem ve sněmovně od prosince 1952, kdy jsem prvního prosince udělal státní zkoušku z komorního těsnopisu a hned druhého prosince jsem byl pozván do sněmovny, abych se zacvičil, psal jsem od Antonína Zápotockého prakticky všechny, s panem prezidentem Svobodou jsme ve sněmovně sedávali vedle sebe ve výboru, psal jsem prakticky všechny prezidenty, stenograficky si nejvíce vážím posledních dvou prezidentů, říká nejstarší aktivní parlamentní stenograf na světě Jiří Novák.