Prezident by měl demisi ministra Staňka přijmout, říká poslanec ANO Feranec

26. 6. | Musí si to vyříkat pan Hamáček s panem premiérem a panem prezidentem, míní poslanec ANO Milan Feranec. Hnutí teď nemá jiného kandidáta na premiéra, než je pan Babiš. Osobností máme víc, ale není to na pořadu dne, není to problém, který by se měl řešit, řekl před včerejším hlasováním o nedůvěře vládě.