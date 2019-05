První horolezkyně: Osmitisícovky jsou dnes jen byznys, smrt v horách musíte přijmout

dnes | Když lezete, riskujete, musíte přijmout to, kolik horolezců umírá při pokusech o zdolání osmitisícovek, mnoho nejlepších zahynulo. Dát si za komunismu za cíl zdolat osmitisícovky, to mi lidé říkali, ať jdu na psychiatrickou léčebnu, žádné ženské to u nás nezkoušely, říká horolezkyně Dina Štěrbová. Jako první žena z Československa společně s Věrou Komárkovou zdolala v 80. letech vrchol Čo Oju. Založila a dnes provozuje polní nemocnici v pákistánském himalájském údolí v Arandu.