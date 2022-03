„Blízkost války, a nejen ta geografická, je něco, co jsem ve své profesi ještě nezažil. Jiné konflikty byly svým rozměrem menší, co ale mají všechny společné, to je nekončící lidské utrpení,” říká reportér České televize Václav Černohorský, který několik týdnů natáčel v Kyjevě a na dalších místech Ukrajiny.

