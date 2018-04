Roboti jsou jen stroje, nemají duši, nedávejme jim právní status, říká expertka na etiku strojů

dnes | Čím více se budou stroje podobat lidem, budou se měnit i naše vzájemné vztahy. Stroje nám úplně změní život, říká francouzská právnička a odbornice na etiku robotů Nathalie Nevejans. Podle ní je doporučení Evropského parlamentu, aby Evropská unie časem zavedla pro roboty právní status elektronické osoby, úplně scestné. Lidé by tím uznali, že roboti nejsou stroje, za něž nese odpovědnost výrobce, říká Nevejans. Takový posun by podle ní mohl znamenat, že za škody způsobené roboty by byl odpovědný jejich uživatel.