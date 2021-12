Rok a půl tu sledujeme rozvrat práva. Vláda si vzala děti jako rukojmí, říká Nielsen

„Vládě se podařilo rozdělit společnost na očkované a neočkované a školy jsou také jen oběti systému,” říká právník Tomáš Nielsen, který rozesílá ředitelům varování, že se nejspíš dopouštějí trestných činů, když dodržují vládní opatření. „Je to přehnané, nesetkala jsem se se školou, která by se něčeho takového dopustila. Odpovědná by i tak byla vláda, a ne škola,” míní právnička Alice Kubů Frýbová.

