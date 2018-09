Řve na vás učitel? Ponižuje vás? Jednejte, nenechte to plavat, říká Čapek

dnes | Pokud na vás učitel řve a ponižuje vás, jestliže vás hodiny a hodiny výkladu nudí, když máte pocit, že se musíte učit hlouposti, jednejte! Ozvěte se, vzpouzejte se, braňte se, pište petice, buďte prostě slyšet a hlavně - nenechte to plavat! O dobré vzdělání totiž musíme všichni bojovat. Je to my proti nim: testovačům, frontálníkům, školometům, byrokratům. Je to válka a v sázce je budoucnost nás všech, říká lektor a psycholog Robert Čapek v DVTV Apel.