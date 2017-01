Savčenková: Putin je diktátor, jsme ve válce, která může pokračovat až do Prahy a Londýna

dnes | Putin není pěkný příklad v dějinách hodný následování, neštěstí člověk pozná nejlépe až tehdy, když ho potká, říká ukrajinská poslankyně Naděžda Savčenková a dodává, že na východě Ukrajiny probíhá válka, nikoliv protiteroristická operace. Velmi nerada by prý byla, kdyby se Evropa stala dějištěm třetí světové války. Západ podle jejich slov ale nemůže zůstat lhostejný k tomu, co se děje na východní hranici Evropy. Ukrajina navíc údajně potřebuje vnitřní kreativní změny a nové lidi ve vysokých politických funkcích. Prezident Porošenko by podle jejich slov neměl znovu kandidovat na prezidenta, ona sama nemá mocenské ambice, chce být pro Ukrajinu pouze užitečná.