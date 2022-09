Senátní duel: Paní Marvanová není nezávislá, když jí kampaň platí ODS, říká Kos

„Paní Marvanová je nestraník, ale není nezávislá, když její kampaň spolufinancuje ODS. Nazval bych to až podvodem na voličích,” říká senátor Ladislav Kos. „Je to nesmysl. Z mých volebních materiálů je jasně patrné, že mě podporuje celkem pět stran. Můj program do senátních voleb navazuje na mou dlouhodobou práci advokátky a komunální političky,” reaguje radní Hana Kordová Marvanová.

