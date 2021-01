Čím víc se budeme promořovat, tím více mutací viru tu bude, my se potřebujeme viru zbavit. Očkování pomůže, ale samo stačit nebude, může to být velké zklamání, které přijde po zjištění, že se většina naočkovala, ale stále virus v populaci máme, říká molekulární biolog Omar Šerý. PES je vládou znásilňován a měněn, je to akademická záležitost, ale je nepoužitelný pro normální lidi, dodává.