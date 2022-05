Shavit: ANO vytvořilo úspěšnou opoziční kampaň. Vláda nemá velkou možnost reagovat

„Hnutí ANO pochopilo, co znamená být v opozici. Tvrdí, že oni svoji práci odváděli lépe, navzdory tomu, jestli je to pravda. Vláda nemá moc možností, jak na to reagovat, protože momentálně řeší velké problémy. Včetně těch, které tu zanechala předchozí vláda ANO. Jestli se ale jedná o prezidentskou kampaň, je v toto chvíli velmi těžké říct,” vysvětluje Anna Shavit, expertka na politický marketing.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!