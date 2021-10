Singer: Někomu se prostě bude dařit hůř. Demokracie není o tom, že vláda vyhoví všem

Není to tak, že růst cen s sebou nese růst cen. Je potřeba uvědomit si, že je nutné něco změnit. A to znamená, že ne všem se povede v takové pohodě jako dosud. Každá vláda má nějaký elektorát a demokracie není založená na tom, že vyhoví všem. A solidarita? Nedá se očekávat, že by byla po dvou obdobích vlády levého středu nějak nízká, říká bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer.

