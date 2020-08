Kdyby to Andrej Babiš myslel vážně, tak už prosadil návrh ODS. Teď vystřelil daň 15 %, odletěl na Krétu a třetí den už ministryně Schillerová říkala, že to tak nebude, upozorňuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podpořil by zrušení superhrubé mzdy a zachování daně 15 %. Tahle sazba by měla zůstat, progresivní zdanění odmítáme, je to trestání pracovitých a úspěšných lidí, dodává.