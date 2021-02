Gentlemanovi záleží na jeho zevnějšku, musí to být ležérní, kravatu nosím schválně nakřivo, to je dokonalá nedbalost, říká Daniel Šmíd, lektor firemní kultury, moderní etikety a autor knihy o oblékání Smart Casual. Tím, že se oblečeme hodnotně, dáváme najevo úctu k okolí i to, že máme hodnotu hlavně sami pro sebe, oblékání by mělo vyjadřovat, jací jsme uvnitř, dodává.