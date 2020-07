Chování radních Foltána a Žantovského zavání perverzitou, je to pro ně exhibice. Přemýšlím, jestli přenosy schůzí nezastavit, říká předseda Rady ČTK David Soukup. Jednání radních několikrát provázely hádky a křik. Rada funguje, ale Pavel Foltán je vůči ní v opozici, je to pro něj rozkoš bez rizika. Zodpovědný za to nejsem, tvrdí Soukup, který byl do rady nominován hnutím ANO, stejně jako Foltán.