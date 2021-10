Náš výsledek ve volbách je více než áčkový. Založit v lednu hnutí a přeskočit KSČM i ČSSD, to je úžasný výsledek. Vstup do sněmovny by byl třešnička na dortu, říká lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta. Odevzdáme petici a dál budeme chtít, aby se ustanovila vyšetřovací komise, není to o konkrétním trestním oznámení, dodává.

