Chtěla jsem odejít s hlavou vztyčenou. Bude mi chybět adrenalin. Olympiáda pro mě byla hnacím motorem, chtěla jsem v Tokiu minulý rok ukončit kariéru. Když se ohlédnu zpátky, jsem pyšná na to, co jsem dokázala. Co mě teď čeká, je důležitější, chci si užít být mámou, říká tenistka Barbora Strýcová, která končí kariéru. Hrozně bych si přála závěrečný zápas i s diváky, dodává.