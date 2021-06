To, že na rok snížíme hladinu testosteronu, je naprosto nedostatečné, protože ty hlavní změny se udály už v pubertě. Je to jednoznačná výhoda, míní sportovní lékař Jiří Dostal. Na olympiádě v Tokiu se poprvé představí transgender sportovkyně, novozélandská vzpěračka Laurel Hubbardová. Nastavit fér pravidla nepůjde. Jde o to, co je víc, zda právo jednoho sportovce, nebo právo těch ostatních, říká.