Trvám na tom, že Srp na mě udával STB, Zemanovo chování zavání vlastizradou, říká písničkář Hutka

dnes | S Milošem Zemanem jsme si tykali, známe se ze 70. let, napsal jsem o něm kdysi kritický článek, protože opoziční smlouva se mě strašně dotkla, přestal mi tykat a řekl mi, že lidé se scházejí a rozcházejí, Zeman se nezměnil, negativní vývoj v něm roste dále, je to pozice moci, alkohol, nezodpovědnost moci, je prezidentem, který si dělá, co chce, říká písničkář Jaroslav Hutka a dodává, že prezident poslal Karla Srpa do Etické komise, aby ji rozvrátil. Během výslechů na STB se Hutka podle svých slov snažil neodpovídat přímo na otázky. Češi prý v současnosti trpí Bílou nemocí. Ta se údajně projevuje tím, že zprávy bereme podle emocí a podle toho, zda nám vyhovují.