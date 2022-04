„Zbraně a podpora ze Západu jsou strašně důležité. Na druhou stranu je Ukrajina už osm let živým štítem mezi Ruskem a Evropou. Třetí světovou válku ale samozřejmě nechci. Do Česka jsem jela studovat. Teď v létě jsem se chtěla přestěhovat zpět na Ukrajinu. Doufám, že to půjde. Chci ji pomoci znovu vybudovat,” říká moderátorka Rádia Ukrajina Marharyta Golobrodska.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!