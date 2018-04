Útok Nizozemců v centru Prahy? Konflikt mohl skončit jinak, lepší je zavolat policii, míní expert

dnes | Jeden z číšníků do útočníků znovu vrazil a eskaloval násilí, komentuje incident instruktor sebeobrany Lumír Němec. Pětici cizinců teď hrozí až 10 let vězení. K podobným incidentům podle Němce docházelo a dál docházet bude. Lidé musí počítat s tím, že je policie neochrání, říká bývalý příslušník speciálních sil. Nejlepším řešením je podle něj útěk, pokud na něj není čas, je třeba se bránit. Univerzální rada ale neexistuje, vždy to bude záviset na situaci a hlavně psychice daného člověka, upozorňuje Němec.