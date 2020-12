Sexuální násilí nezlehčuju, ale musíme si na něj zvyknout. Někdy může poplácání po zadku vést k oteplení vztahů, poznám, jestli to ženě vadí. Při námluvách je muž agresivnější, chlap je od přírody zvíře, ženy by s tím měly počítat a dát si pozor, říká sexuolog a gynekolog Radim Uzel. Znásilnění tady bylo, je a bude. Že to občas zlehčím, to jednoznačně nepřispívá k těmto činům, dodává.