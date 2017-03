V ČR se mi žije nesvobodně, Babiš stavěl Agrofert s politiky, Piráti mají na 10 procent, říká Bartoš

dnes | Šance na deset procent tady je, lidé jsou už unavení z toho, jak jim tradiční strany naslibují, ČSSD už neví, koho by oslovila, progresivním zdaněním chtějí trestat lidi, kteří nejsou žádní magnáti, předseda ANO Andrej Babiš ohrožuje demokracii, v Evropě politici odchází za daleko menší prohřešky, lidé u nás jsou ještě rádi, že to Babiš natírá těm politikům, kteří rozkradli stát, já nevidím rozdíl, Babiš tady 20 let byl a Agrofert stavěl s politiky, říká předseda Pirátské strany Ivan Bartoš a dodává, že pokud Pirátská strana bude lidem lépe vysvětlovat svůj program, tak má šanci v podzimních volbách uspět.