Jen ve Stockholmu existuje padesát gangů, dohromady je to asi 1500 lidí a je mezi nimi stále více žen a nezletilých, říká český velvyslanec ve Švédsku Jiří Šitler. Odsud ze Stockholmu to vypadá méně dramaticky. To, že výbuchy nemají žádné oběti, je záměr útočníků. Nezdá se, že by hrála roli migrační vlna z posledních let, mezi členy gangů jsou i rodilí Švédové. Je to boj o peníze, dodává.