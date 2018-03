Věděl jsem, že když Ester nepřiveze placku, bude to jako vlastizrada, říká Janek Ledecký

dnes | Věděl jsem, že když Ester nepřiveze medaili, můžeme si v Koreji požádat o azyl. Že to tady bude bráno jako vlastizrada. Pocit zadostiučinění mám už dlouho, potvrdilo se, že její závodní rytmus funguje, i když všichni říkali, že takhle se to dělat nemá. Děti si nikdy nestěžovaly, že nechodí do školy, říká Janek Ledecký. Olympiáda je podle něj jako pionýrský tábor a jde jen o obrovský kšeft. Není prý nutné, aby se Ester účastnila příštích olympijských her, ani aby si vybírala jen jednu disciplínu.