„Mrtví civilisté, děti a znásilněné ženy jsou součást války. Dělají to všechny armády, pokud se jim k tomu vytvoří podmínky. Ruské armády, bohužel, ty podmínky ale vytvářejí lépe,” říká bývalý vojenský psychiatr Jan Vevera. „Řešení, které by fungovalo v Česku, nemůžeme transplantovat do válkou zmítané Ukrajiny. Rada, aby měly ženy taser, je nesmysl,” dodává.

