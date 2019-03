Vězení za komentář na Facebooku? Je to možné, internet není anonymní, říká Rozehnal

dnes | Abychom postihli všechny trestné činy na sociálních sítích, musela by je sledovat polovina policejního sboru a ta druhá je stíhat. Anonymita internetu je motivace, aby se lidé chovali hůř než v reálném životě, mají pocit, že za své činy v kyberprostoru nenesou žádnou odpovědnost, říká Aleš Rozehnal, expert na mediální právo. Tresty by prý měly sloužit jako odstrašující moment pro to ten čin páchat, mohou být v rozsahu roku či dvou odnětí svobody, v praxi jsou to spíš tresty podmíněné.