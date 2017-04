Vítězství Le Penové by bylo pro Evropu katastrofa, volby jsou nesmírně napínavé, říká šéf Le Monde

dnes | Vítězství nacionalistky Marine Le Penové ve francouzských prezidentských volbách, jejichž první kolo se odehraje v neděli, by bylo pro Evropu nebezpečné, zpochybnilo by evropskou integraci, říká ředitel francouzského deníku Le Monde Jerome Fenoglio. Poprvé v historii mají šanci na výhru hned čtyři lidé. Ve Francii se ještě nestalo, že by tak krátce před volbami neznali jméno jediného kandidáta, který má jistý postup do druhého kola. Mnoho voličů bude do poslední chvíle váhat, zda a jak volit.