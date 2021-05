Vojtěch už resort zdravotnictví nezná, čtyřikrát došlo k brutální výměně náměstků a úředníků, jsou tam jiní lidé. Bojím se, že Vojtěch nevydrží do voleb, personální politika premiéra je ukrutná, říká poslanec z TOP 09 Vlastimil Válek. Kdo se dá do politiky, musí počítat, že se musí svléci donaha, Arenberger to podcenil, říká poslanec za hnutí ANO Rostislav Vyzula.