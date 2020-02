Paniku nešíříme, většina populace, pokud by tuto nemoc získala, bude mít mírný průběh podobný chřipce. Riziko je to například pro seniory nad 80 let. Zdravotníci jsou tou ohroženější skupinou. Mají první kontakt s pacientem, mají trochu obavy, žádají nás, abychom jim zajistili dostatek ochranných pomůcek. Jednáme o nákupu dvou set tisíc respirátorů, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.